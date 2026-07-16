Genoa, 31 i convocati di De Rossi per il ritiro di Moena

Primo giorno di ritiro in Trentino per il Genoa di Daniele De Rossi partito questa mattina dal centro sportivo Signorini e atteso a Moena poco prima delle ore 14. Sono 31 i giocatori convocati (Amorim, Baldanzi, Barbini, Bijlow, Colombo, Doucouré, Doumbia, Ellertsson, Frendrup, Gecaj, Gibertini, Grossi, Havel, Klysis, Marcandalli, Martin, Masini, Meichtry, Messias, Mihelsons. Norton Cuffy, Nuredini, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Venturino, Vitinha, Vogliacco e Wiafe dal 22 luglio) che sosterranno a partire dalle 18 il primo allenamento sul Benatti di Moena. Prima, alle 17, il tecnico prenderà parte all'inaugurazione del Genoa Village. Due gli elementi assenti; i difensori Vasquez e Ostigard reduci dai mondiali nordamericani che si uniranno al gruppo al rientro dei compagni dal ritiro. A Moena è atteso poi anche Traoré la cui firma dovrebbe arrivare oggi dopo il surplus di visite di questi giorni. Durante il ritiro il Genoa sosterrà inoltre 3 amichevoli: il 19 contro il Trento, il 22 una sfida in famiglia e il 25 contro il Vicenza, tutte al Benatti con inizio alle ore 17.