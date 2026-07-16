Torino, a Pinzolo amichevoli senza tifosi: "Delusione e amarezza"

16 Lug 2026 - 13:18
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Delusione, amarezza. Sono le parole ricorrenti delle centinaia di tifosi granata arrivati a Pinzolo per seguire il ritiro estivo del Torino, in corso fino al 25 luglio. Per tutti i residenti in Piemonte non ci sarà infatti la possibilità di acquistare i biglietti per assistere alle amichevoli in programma sabato alle 17.30 contro Acd Pinzolo Valrendena, il 22 luglio con Alcione Milano 1952 e il 25 luglio contro il Cittadella. La prefettura di Trento ha comunicato che "il provvedimento è stato adottato in continuità con i decreti del ministero dell'Interno del 21 maggio e del 9 giugno con i quali è stata vietata la vendita dei tagliandi, per gli incontri in trasferta, ai residenti nella Regione Piemonte per le partite del Torino". Motivi di ordine e sicurezza pubblica che i supporter granata giunti in val Rendena reputano "una ingiustizia".

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