Milan, rinnovata la partnership con Msc Crociere: la nota

AC Milan e MSC Crociere proseguono il loro viaggio insieme. L'azienda crocieristica, tra i maggiori player mondiali del settore, sarà ancora Principal Partner e Official Sleeve Partner rossonero, continuando a comparire sulla manica della maglia della Prima Squadra Maschile, della Prima Squadra Femminile, di Milan Futuro e delle formazioni Primavera.
"Il punto di partenza della collaborazione è Milano. Una città che rappresenta le radici di AC Milan e uno snodo fondamentale per la presenza e lo sviluppo di MSC Crociere - si legge in una nota del club rossonero - Da qui si traccia una rotta globale, coerente con la dimensione stessa di un Club che porta Milano nel mondo da oltre 125 anni e di un Gruppo che collega milioni di persone attraverso una rete di 250 destinazioni internazionali".
"Siamo orgogliosi di proseguire la collaborazione con MSC Crociere, un Partner che condivide la nostra vocazione internazionale e la passione per creare esperienze memorabili. Due eccellenze italiane che, insieme, portano nel mondo il meglio del proprio settore, unendo la forza del calcio a quella di uno dei principali gruppi crocieristici globali - ha dichiarato Maikel Oettle, Chief Revenue Officer del Milan - Con questo rinnovo continueremo a costruire un percorso comune, offrendo alla community rossonera momenti di condivisione unici, dentro e fuori dallo stadio".