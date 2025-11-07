Juve, Conceiçao: "Motta e Tudor, colpa nostra. Spalletti fantastico"

Il portoghese, parlando a La Repubblica, ha espresso grande ammirazione per il nuovo allenatore, che sta già rivoluzionando l'approccio al gioco: "Stiamo assimilando le sue idee. Spalletti è stato fantastico, abbiamo rivisto insieme quello che non stavamo facendo nel modo giusto e stiamo cominciando a pensare come chiede lui: giocare al calcio, volere la palla, tirare fuori la qualità". Conceição ha aggiunto che l'esperienza vincente di Spalletti "ci aiuterà a rendere al meglio."