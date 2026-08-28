Atalanta, Marino e la Conference: "Non sottovaluteremo nessuno"

"Per l'Atalanta e per Bergamo è un orgoglio essere in Europa. Cercheremo di onorare l'impegno, senza sottovalutare nessuno, perché chi è in Conference League se l'è guadagnato con merito". Umberto Marino, direttore generale del club bergamasco, commenta così a Sky Sport i sorteggi della League Phase a Montecarlo. "L'avversario dei playoff era comunque forte e ostico. Mi allineo al pensiero di Sarri: mi sarebbe dispiaciuto rimanere a casa a guardare la tv il giovedì, sarebbe stato un peccato", continua il dirigente nerazzurro riferendosi alla vittoria di misura sull'Hapoel Tel Aviv ieri sera a Miskolc.