Champions, the show must go on: Juve e Napoli al lavoro

OLTRE IL CORONAVIRUS

"The show must go on". Mentre lo sport italiano si ferma per l'emergenza coronavirus e diverse squadre di Serie A sospendono gli allenamenti, Juve e Napoli lavorano in vista delle prossime sfide di Champions League. Al netto di nuove restrizioni, infatti, gli uomini di Sarri e quelli di Gattuso settimana prossima dovranno infatti vedersela col Lione allo Stadium e col Barcellona al Camp Nou per il ritorno degli ottavi. Due sfide molto attese, ma anche con tante incognite vista la situazione del contagio.

Vedi anche Champions League Champions League, Barcellona-Napoli a porte chiuse Dopo l'ultimo decreto del governo, Cagliari, Bologna, Milan, Fiorentina e Verona hanno già chiuso i cancelli dei rispettivi centri sportivi, sospendendo l'attività agonistica. Ma alla Continassa e a Castel Volturno non è cambiato nulla. Col campionato fermo, infatti, a Torino e a Napoli tengono ancora banco gli impegni europei. Gare cruciali per il passaggio del turno, ma su cui regna ancora l'incertezza legata all'emergenza coronavirus.

Vedi anche Champions League Champions, Lione: "Incertezza più totale per il match con la Juve" Al momento, in Italia la Serie A è bloccata, ma le competizioni europee si possono disputare a porte chiuse secondo quanto riporta il decreto governativo. E anche in Spagna, per ora, la situazione è molto simile, con la Liga che ha appena ufficializzato le prossime due gare senza pubblico. Scenari che costringono Juve e Napoli a non abbassare la guardia e a continuare il lavoro sul campo. In Champions "The show must go on".