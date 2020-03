Champions, Lione: "Incertezza più totale per il match con la Juve"

Al momento la partita non è in discussione e non esiste la possibilità che venga rinviata. L'incertezza è semmai sulle modalità. A porsi il problema è Jean-Michel Aulas, che ha fatto il punto sulla disputa di Juventus-Lione, ritorno degli ottavi di finale di Champions League che andrà in scena martedì prossimo. "Siamo nell'incertezza più totale, ad oggi la disputa del match è mantenuta - ha detto il numero uno dell'OL al canale 'BFM Business' -. Al momento, si dovrebbe giocare a Torino a porte chiuse ma so che era stato fatto un piano anche per giocare a Malta a porte chiuse (la Federazione maltese ha già scartato questa ipotesi, ndr). La situazione è variabile, la UEFA segue alla lettera i decreti dei vari Governi".