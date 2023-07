Juventus, Bonucci: "Anche oggi per me è un bellissimo giorno"

Leonardo Bonucci prova a cominciare la sua stagione con un sorriso. Il difensore della Juventus, a cui nei giorni scorsi è stato comunicato che non farà più parte del progetto tecnico, si è recato al J|Medical lunedì mattina per gli esami di rito, è stato accolto dall'ovazione dei tifosi presenti e a qualcuno ha anche confidato le sue intenzioni: "La mia volontà è di rimanere, grazie per tutto l'affetto", sono state le sue parole. Poi ha postato sui social un messaggio dai toni ottimistici: "Alla fine, degli uomini, contano il cuore e le intenzioni. Per questo, anche oggi, come ogni anno, per me è un bellissimo giorno".