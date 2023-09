Danni di natura professionale e di immagine: Bonucci fa causa alla Juventus

La storia tra Leonardo Bonucci e la Juventus finirà in tribunale. Il difensore, passato all'Union Berlin nelle ultime ore di mercato dopo essere stato messo ai margini della squadra bianconera, ha deciso di intraprendere le vie legali contro la società torinese, dando seguito all'azione giudiziaria prevista dall'accordo collettivo. "Danni di natura professionale e d'immagine" la motivazione per la richiesta di risarcimento economico. A confermarlo lo studio legale, di Roma, degli avvocati Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, che rappresentano da agosto l'ex difensore e capitano di bianconeri.