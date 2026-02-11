Lazio: Pedro in ospedale, scongiurata la frattura

11 Feb 2026 - 23:51
© Getty Images

© Getty Images

La Lazio è in ansia per le condizioni di Pedro. L'attaccante spagnolo è uscito in barella a fine primo tempo del quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna ed è è stato subito trasportato in ospedale per controlli alla caviglia destra e al ginocchio destro. Secondo quanto riferisce 'Lazio Style Channel' sarebbe scongiurata la frattura: si parla di una forte distorsione. Anche il tecnico Maurizio Sarri a Mediaset ha detto che secondo le prime notizie non ci sarebbero fratture.

Ultimi video

04:22
Sarri: "Lucidità invidiabile sul dischetto"

Sarri: "Lucidità invidiabile sul dischetto"

07:25
Cataldi: "Ora spero tornino i tifosi"

Cataldi: "Ora spero tornino i tifosi"

02:52
Castro: "Loro hanno fatto solo due tiri, dobbiamo alzare la testa"

Castro: "Loro hanno fatto solo due tiri, dobbiamo alzare la testa"

09:37
Sarri: "Questo è un grande gruppo"

Sarri: "Questo è un grande gruppo"

05:41
Italiano: "La prestazione c'è stata, non molliamo"

Italiano: "La prestazione c'è stata, non molliamo"

00:28
Viviano: "Bologna, le tre competizioni sono un problema"

Viviano: "Bologna, le tre competizioni sono un problema"

01:48
Le Pagelle di Bologna-Lazio

Le Pagelle di Bologna-Lazio

35:12
Postpartita | Coppa Italia | 11 febbraio

Postpartita | Coppa Italia | 11 febbraio

01:20
Sabatini: "Orsolini come Lukaku, e in ottica spareggi mondiali…"

Sabatini: "Orsolini come Lukaku, e in ottica spareggi mondiali…"

00:25
Rigore decisivo, Lotito a occhi chiusi…

Rigore decisivo, Lotito a occhi chiusi…

00:40
Pazzini: "Questa Lazio ha un'anima"

Pazzini: "Questa Lazio ha un'anima"

01:39
Cataldi: "Meritiamo la semifinale, ma pensiamo già al campionato"

Cataldi: "Meritiamo la semifinale, ma pensiamo già al campionato"

00:40
Chiffi sgrida Provedel: "Sulla linea!". Ma il portiere parte dietro e para il rigore

Chiffi sgrida Provedel: "Sulla linea!". Ma il portiere parte dietro e para il rigore

01:48
Castro: "C'è delusione, ma continueremo a lottare"

Castro: "C'è delusione, ma continueremo a lottare"

02:20
Morganti: "Chiffi promosso in Bologna-Lazio"

Morganti: "Chiffi promosso in Bologna-Lazio"

04:22
Sarri: "Lucidità invidiabile sul dischetto"

Sarri: "Lucidità invidiabile sul dischetto"

I più visti di Calcio

DICH GASPERINI SU TOTTI PRE CAGLIARI 8/2 DICH

Gasperini: "Totti lo faccio giocare subito, però si deve allenare""

Grosso: "Inter fortissima"

Grosso: "Inter fortissima"

DICH OTTOLINI 2 SU MERCATO / OSIMHEN 09/02 SRV

Ottolini: "Ecco perché non abbiamo preso un centravanti. Osimhen? Fantacalcio"

I primati dell'Inter 2026

I primati dell'Inter 2026: sono tornati gli ingiocabili

SRV RULLO COMO, LA VIGILIA DI UN SOGNO

Como, vigilia di un sogno: Fabregas e la Coppa Italia

DICH GASPERINI PRE CAGLIARI 08-02 DICH

Gasp e i rigori: “La penso come De Rossi, questo calcio non ci piace"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:51
Lazio: Pedro in ospedale, scongiurata la frattura
20:01
Coppa Italia: le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio
De Ketelaere (Marsiglia-Atalanta), parato
18:52
L'Atalanta perde De Ketelaere, c'è lesione: ecco quanto starà fuori il belga
16:32
Johnsen: "Il Palermo è squadra ambiziosa e abbiamo un sogno"
15:18
Roma: recuperato Dybala, ci sarà contro il Napoli