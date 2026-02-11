Lazio: Pedro in ospedale, scongiurata la frattura

La Lazio è in ansia per le condizioni di Pedro. L'attaccante spagnolo è uscito in barella a fine primo tempo del quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna ed è è stato subito trasportato in ospedale per controlli alla caviglia destra e al ginocchio destro. Secondo quanto riferisce 'Lazio Style Channel' sarebbe scongiurata la frattura: si parla di una forte distorsione. Anche il tecnico Maurizio Sarri a Mediaset ha detto che secondo le prime notizie non ci sarebbero fratture.