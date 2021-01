Arthur, il talismano che si è preso la guida della Juve

L'ANALISI

Forse ci siamo. Andrea Pirlo potrebbe aver finalmente trovato la quadratura del cerchio, anzi, del centrocampo. La Juve dei 2-0 contro Napoli e Bologna sembra aver fatto chiarezza su come e chi schierare in mezzo al campo, con Arthur, Bentancur e McKennie capaci di ridare equilibrio a un reparto spesso in balia degli avversari. E al centro del progetto bianconero è finito proprio il brasiliano ex Barcellona. Non esattamente al centro del campo visto che il suo ruolo è quello di mezzala, ma dell'idea di gioco di Pirlo.

Nelle uniche partite in cui la Juve ha perso in questa stagione (contro Barcellona, Fiorentina e Inter), Arhur non è mai partito titolare. Serve anche quella per provare a vincere il decimo scudetto di fila.