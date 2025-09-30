Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
EX JUVE

Arrivabene: "Trattato come un criminale. Mai pentito di Vlahovic, i gol li ha sempre fatti"

Il non luogo a procedere nell'inchiesta Prisma e il colpo del serbo: torna a parlare l'ex dirigente bianconero

30 Set 2025 - 10:55

"La fine di un incubo. Il riconoscimento della verità. Però non cancella quella sensazione provata ai tempi della condanna sportiva. La mattina dopo il processo, mia figlia tornava dall’estero, atterrata in Italia mi ha trovato sulle prime pagine di tutti i giornali, con la notizia della squalifica data come fosse la condanna di un criminale. Ecco, quella sensazione lì è stata brutta. Trattato come un criminale". Parole dell'ex dirigente della Juve Maurizio Arrivabene in esclusiva a Tuttosport. Qualche giorno fa il Gup di Roma, nell'ambito dell'inchiesta Prisma su presunte irregolarità nella compravendita di calciatori, ha disposto il non luogo a procedere per l'ex Ceo del club bianconero per il quale gli stessi pm avevano chiesto il proscioglimento.

"Se sono sempre tifoso della Juventus? Certo, mica si può cambiare casacca. Mai pentito di Vlahovic. L’abbiamo preso in un momento in cui aveva segnato una valanga di gol. Non può essere scarso, non è scarso. Davvero! E i gol li ha sempre fatti. Forse ha pagato il fatto che la Fiorentina giocava per lui e la Juventus non ha mai potuto giocare per lui. Forse adesso se n’è accorto e ha cambiato un po’, mi sembra che giochi più sereno, più leggero. E sta andando bene. Con lui ci mandiamo sempre dei messaggi. È un bravo ragazzo". 

Leggi anche

Non luogo a procedere per Arrivabene: un assist nel contenzioso con la Figc

arrivabene
juve

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:52
SRV ROMA CAPOCCIA E CAPOLISTA (MUSICATO) 29/9 SRV

Roma "Capoccia" e capolista: la mano di Gasperini si vede da subito

01:07
MCH VOTO SAN SIRO CONSIGLIO COMUNALE MCH

San Siro venduto a Inter e Milan: il voto del consiglio comunale

03:08
Parma-Torino 2-1: gli highlights

Parma-Torino 2-1: gli highlights

03:04
Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

03:07
SRV RULLO JUVENTUS "ATTACCO" AI RICORDI VERSO VILLARREAL (MUSICATO) 29/9

La Juventus verso il Villarreal: per Vlahovic il ricordo di una notte magica

01:53
SRV RULLO VIGILIA ATALANTA-BRUGES 29/9 OK

Verso Atalanta-Bruges, le scelte e le parole di Juric

00:23
DICH JURIC SU EDERSON E LOOKMAN PER SITO 29/9 DICH

Juric lancia Ederson e Lookman: "Non sono ancora al massimo, ma sono pronti"

00:46
DICH CARNESECCHI SU JURIC PER SITO 29/9 DICH

Carnesecchi esalta Juric: "Felici con lui e i suoi nuovi metodi"

00:14
DICH JURIC SU BRUGES PER SITO 29/9 DICH

Juric: "Con il Bruges vogliamo la nostra rivincita"

00:18
DICH CARNESECCHI SU SUO STATO DI FORMA PER SITO 29/9 DICH

Carnesecchi: "Io in forma? Merito del grande ritiro che abbiamo fatto"

02:11
SRV RULLO VIGILIA INTER-SLAVIA PRAGA 29/9 SRV

L'Inter torna in Champions, Chivu: "Voglio una squadra dominante"

01:10
DICH MELLI 29/9 DICH

Melli: "Il Parma con cuesta ha fatto una scommessa importante"

04:03
DICH BENARRIVO 29/9 DICH

Benarrivo: "Nessuna 'provinciale' ha fatto come noi"

01:53
DICH DINO BAGGIO 29/9 DICH

Dino Baggio: "Con i vecchi compagni ci vediamo spesso"

03:16
DICH OSIO 29/9 DICH

Osio: "È"un campionato che ci farà divertire fino alla fine"

01:52
SRV ROMA CAPOCCIA E CAPOLISTA (MUSICATO) 29/9 SRV

Roma "Capoccia" e capolista: la mano di Gasperini si vede da subito

I più visti di Juventus

Del Piero all’Allianz Stadium, tifosi bianconeri in delirio: "Abbiamo bisogno di te"

Huijsen

Papà Huijsen e l'addio del figlio alla Juve: "Uno shock, Thiago Motta fu brutale"

Juve, l'enigma David: da acquisto super dell'estate a panchinaro di lusso

Sulemana illude l'Atalanta allo Stadium, Cabal evita alla Juve il primo ko stagionale

Un passo indietro per Adzic, Cabal è l'eroe inaspettato. Nella Dea brilla anche Carnesecchi

Locatelli, da punto fermo alla panchina: ora il capitano chiede spazio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:20
Liverpool, notte da incubo a Istanbul: giocatori svegliati dai tifosi del Galatasaray
12:19
Champions: Napoli-Sporting, arbitra l'olandese Makkelie. Kovacs per la Juventus
11:45
Addio all'ex centrocampista Sergio Pellegrini, il cordoglio della Roma
11:30
San Siro, Assolombarda: "Grande soddisfazione per la vendita"
11:00
Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto Santi Trimboli