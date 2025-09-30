Arrivabene: "Trattato come un criminale. Mai pentito di Vlahovic, i gol li ha sempre fatti"

"Se sono sempre tifoso della Juventus? Certo, mica si può cambiare casacca. Mai pentito di Vlahovic. L’abbiamo preso in un momento in cui aveva segnato una valanga di gol. Non può essere scarso, non è scarso. Davvero! E i gol li ha sempre fatti. Forse ha pagato il fatto che la Fiorentina giocava per lui e la Juventus non ha mai potuto giocare per lui. Forse adesso se n’è accorto e ha cambiato un po’, mi sembra che giochi più sereno, più leggero. E sta andando bene. Con lui ci mandiamo sempre dei messaggi. È un bravo ragazzo".