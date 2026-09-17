Adzic: "Il gol alla Juve? Me lo sentivo. Forse a Torino meritavo di giocare di più"

Detto, fatto: "Il gol l'ho rivisto una marea di volte e la notte praticamente non ho dormito. Ho ricevuto veramente tanti complimenti: dai miei compagni di squadra e dai tanti amici che ancora ho alla Juve". E Spalletti? "Ci siamo incrociati prima della partita, mi ha fatto i complimenti per come ho cominciato la stagione. Un gesto che mi ha fatto un enorme piacere e per questo lo ringrazio".