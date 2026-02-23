Juve-Galatasaray, Spalletti fiducioso per il recupero di Bremer e Yildiz

Per restare aggrappati alla competizione attuale, la Juventus farà però tutto il possibile per riavere sia Yildiz sia Bremer già mercoledì. Yildiz è reduce da una contusione al polpaccio sinistro nella gara persa contro il Como, mentre Bremer è dovuto uscire anzitempo dall'andata dei playoff i Istanbul per un problema muscolare alla coscia destra, anche se gli esami hanno dato esito negativo e scongiurato lesioni.