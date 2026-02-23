Juve-Galatasaray, Spalletti fiducioso per il recupero di Bremer e Yildiz
I due pilastri bianconeri svolgono terapie a due giorni dalla gara, potrebbero recuperare almeno per la panchina
Gleison Bremer e Kenan Yildiz. La Juventus si affida alla speranza e al possibile rientro dei suoi pilastri, in difesa e attacco, per provare la rimonta mercoledì contro il Galatasaray.
Impresa quasi impossibile dopo il 5-2 di una settimana fa, ma le sensazioni di Luciano Spalletti passeranno anche dai giocatori a disposizione, fra cui spera rientrino anche il brasiliano e il turco. A due giorni di distanza dalla sfida, entrambi stanno svolgendo terapie alla Continassa e la loro gestione è attentissima per evitare rischi. Anche perché domenica c'è un altro scontro fondamentale contro la Roma, cruciale soprattutto per la qualificazione alla prossima Champions League.
Per restare aggrappati alla competizione attuale, la Juventus farà però tutto il possibile per riavere sia Yildiz sia Bremer già mercoledì. Yildiz è reduce da una contusione al polpaccio sinistro nella gara persa contro il Como, mentre Bremer è dovuto uscire anzitempo dall'andata dei playoff i Istanbul per un problema muscolare alla coscia destra, anche se gli esami hanno dato esito negativo e scongiurato lesioni.
Dallo staff tecnico bianconero, anche su indicazioni dei medici, filtra cauto ottimismo per il rientro di entrambi, almeno dalla panchina contro il Galatasaray. Sarebbero due carte in più da giocare per Luciano Spalletti in una partita molto delicata, per il futuro suo e per quello della Juventus.