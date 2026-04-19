Juve, Thuram e Kalulu in coro: "Vi spieghiamo come è nata la nostra esultanza"

In gol nel corso di Juventus-Bologna, match terminato col punteggio di 2-0, Khephren Thuram ha spiegato l'esultanza tutta da ridere allo Stadium dopo la sua rete. "È una cosa che fa un cantautore francese e noi abbiamo provato a rifarla. Lui si chiama Nazar. Per il resto si tratta di una vittoria importante e fatta anche in un bel modo. Spalletti mi dice sempre cose intelligenti, mi dice cose importanti ed è molto forte". Poco dopo anche Kalulu si è soffermato sull'esultanza: "Tutto è partito da uno scherzo, una musica bella che abbiamo ascoltato. L'abbiamo fatta bene, siamo stati coordinati".