Rivoluzione Var verso il Mondiale: la Fifa vuole interventi anche per corner e doppi gialli

I vertici del calcio pensano a modifiche del protocollo: possibili review anche in caso di angoli e seconda ammonizione
Presto sui campi da calcio di tutto il mondo si potrebbe assistere ad ancora più interventi del Var. Secoindo quanto riporta il quotidiano The Times, la Fifa starebbe valutando di ampliare i poteri del Video Assistant Referee: al prossimo Mondiale l'arbitro e i suoi assistenti potrebbero essere corretti anche sui calci d'angolo o in caso di secondo giallo. In questi anni di Var sono stati moltissimi i casi legati a errori arbitrali sull'assegnazione di corner o seconde ammonizioni che hanno influenzato (se non deciso) l'andamento di una partita. Per questo la Fifa vorrebbe una deroga speciale in vista del Mondiale per dare la possibilità di modificare anche queste decisioni.
L’IFAB, l'associazione internazionale degli arbitri, discuterà queste proposte a gennaio: la revisione per in caso di secondo cartellino giallo gode di ampio sostegno e ha buone possibilità di passare, mentre lascia molti dubbi la possibilità di correggere l’assegnazione dei corner, soprattutto per il rischio di uaumentare a dismisura le interruzioni: sempre secondo il quotidiano britannico l’UEFA sarebbe estremamente contraria a questo interventismo.
Nei prossimi mesi però non si discuteranno soltanto di modifiche al protocollo Var. Tra le novità di regolamento proposte ci sono anche modifiche su rigori e fuorigioco. L'idea per i penalty sarebbe quella di interrompere il gioco in caso di parata del portiere, cancellando la ribattuta e limitando il problema delle invasioni d’area. In tema di fuorigioco invece si starebbe andando vero l'eliminazione delle chiamate millimetriche: l’ipotesi più concreta è considerare in offside un giocatore solo se una parte del torso supera l’ultimo difensore. Quest’ultima proposta è ancora lontana però dal trovare una formula che possa convincere.