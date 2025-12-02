Rivoluzione Var verso il Mondiale: la Fifa vuole interventi anche per corner e doppi gialli

Nei prossimi mesi però non si discuteranno soltanto di modifiche al protocollo Var. Tra le novità di regolamento proposte ci sono anche modifiche su rigori e fuorigioco. L'idea per i penalty sarebbe quella di interrompere il gioco in caso di parata del portiere, cancellando la ribattuta e limitando il problema delle invasioni d’area. In tema di fuorigioco invece si starebbe andando vero l'eliminazione delle chiamate millimetriche: l’ipotesi più concreta è considerare in offside un giocatore solo se una parte del torso supera l’ultimo difensore. Quest’ultima proposta è ancora lontana però dal trovare una formula che possa convincere.