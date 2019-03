Zhang Jr esulta: "Questa è l'Inter, gara straordinaria"

17/03/2019

A fine partita, anche Steven Zhang si congratula con Spalletti e i giocatori. "Questa è l'Inter, bisogna sempre dare il massimo. E' stata una partita fantastica, abbiamo lottato e la vittoria è meritata - ha detto il presidente - Il derby è sempre speciale, Spalletti ha sfruttato tutto il potenziale della squadra. Sapevamo che era difficile e giocando giovedì non eravamo in condizioni ideali. Bisogna avere fiducia mentale e non solo nel fisico".

"Prima di tutto voglio congratularmi con tutti. Avevamo giocato giovedì eravamo stanchi, ma abbiamo spinto dall'inizio alla fine. Dimostra che siamo forti mentalmente, al di là della condizione fisica - le parole del presidente a InterTV - Il derby è sempre speciale, oggi è stata una partita difficile e spero che tutti si siano divertiti. Il calcio è questo, dare emozioni positive - dice il presidente nerazzurro -. Si sogna sempre il lieto fine, e dobbiamo sempre guardare al futuro. La squadra deve già pensare alle prossime partite".



Il numero 1 nerazzurro fa i complimenti a Spalletti. "HA allenato molto bene i ragazzi, altrimenti non sarebbe possibile giocare così a distanza di 48 ore. Spalletti ha sfruttato tutto il potenziale della squadra, e il risultato è che abbiamo dimostrato sul campo di allenarci bene. Se non fosse successo in settimana non sarebbe arrivata una risposta così".



Sulla relazione coi giocatori. "L'Inter è sempre unita. Dobbiamo portare nella squadra e ai tifosi energia positiva, mostrare di essere positivi perché così le cose andranno bene. Lottiamo sempre fino all'ultimo minuto, in ogni situazione. Dobbiamo sempre fare questo, mostrando anche questa voglia di lottare a chi ama lo sport perché è questo il significato dello sport".