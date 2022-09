Zhang cena ad Appiano coi calciatori: vuole una reazione dall'Inter

Steven Zhang vuole fare sentire la propria vicinanza ai giocatori dell'Inter. Non solo con l'aumento di capitale previsto entro fine anno, ma con una presenza più costante tra centro sportivo e stadio. Il presidente nerazzurro, alla vigilia della delicata sfida in Serie A contro la Roma del grande ex José Mourinho, ha cenato ad Appiano Gentile con la squadra. Un segno tangibile per spronare i ragazzi di Simone Inzaghi a reagire dopo il periodo difficile in campionato e la pausa per le nazionali, con una risposta attesa in campo già contro i giallorossi.