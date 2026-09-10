Sassuolo, pronto Berardi mentre Volpato è out

Domenica sera, contro la Juventus, il tecnico del Sassuolo, Alberto Aquilani, avrà la possibilità di schierare Domenico Berardi per la prima volta in stagione dal primo minuto. Il capitano assente nella prima giornata e parzialmente utilizzato nelle ultime due, è pronto per ricevere le chiavi dell'attacco che vedrà Armand Laurientè e probabilmente ancora Kieron Bowie in vantaggio su Sebastiano Esposito. Sicuro assente Cristian Volpato che ha rimediato nella gara di Bologna una lesione di grado moderato al flessore della gamba destra. Stop previsto di 3-4 settimane. Il tecnico proverà poi a recuperare Darryl Bakola assente all'ultimo momento al Dall'Ara. In caso contrario pronto Luca Lipani con Nemanja Matic e Vasilije Adzic sulla linea di centrocampo. Conferme invece in difesa.