Zanetti, ciuffo Mondiale per l’Argentina

“I miei capelli può toccarli solo mia figlia” aveva dichiarato una volta Javier Zanetti, per cui da oltre 25 anni l’inconfondibile taglio di capelli è diventato oltre un look anche un tratto distintivo. Dopo anni di figurine sempre uguali però, il vicepresidente dell’Inter ha finalmente cambiato pettinatura e lo ha fatto per mantenere fede a una promessa fatta prima della partenza per il Qatar ad AFAEstudio, il canale streaming ufficiale della Federazione argentina. Per festeggiare la vittoria mondiale dell’Albiceleste ecco l’improbabile ciuffo dell’ex capitano nerazzurro…