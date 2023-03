Inter, Zanetti: "Lautaro punto di riferimento, qui è felice"

INTER

Il vicepresidente nerazzurro: "È cresciuto moltissimo ed è maturato"

© ipp "Quando compri un giovane non ti aspetti risultati immediati, questa era la visione che avevamo con Lauti. Oggi è un punto di riferimento importante, è cresciuto moltissimo ed è maturato. Il senso di appartenenza di Lautaro all'Inter si fa sentire. Si vede che è felice". Parole al miele quelle del vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti per l'attaccante argentino, sempre più leader all'interno della squadra nerazzurra.

Sulla stagione tra alti e bassi: "È stato un anno complicato in campionato - ha proseguito Zanetti parlando a Madero Sports - Il Napoli sta facendo un torneo straordinario, sbaglia pochissimo, mentre quelle che inseguono mancano di continuità. Noi abbiamo battuto il Milan in Supercoppa, siamo in semifinale di Coppa Italia e abbiamo la chance di arrivare in semifinale di Champions. Mi piacerebbe il derby o il Napoli in semifinale? Mi piacerebbe giocarla, poi quando ci saremo ci penseremo. Già superare il Benfica sarebbe una gran cosa". Sulla sfida con i portoghesi: "È una squadra che va rispettata, ma abbiamo anche le armi necessarie per fare una buona partita. La Champions League è una competizione di dettagli. Sono fiducioso che prepareremo bene queste partite".