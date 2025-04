Bonucci: "Un giorno mi piacerebbe guidare la Nazionale"

E se un giorno guiderà una squadra, proverà a fondere due mondi opposti: l'animato Antonio Conte e il calmo Roberto Mancini. Perché, come sa bene chi ha indossato la maglia azzurra più di cento volte - quarto di sempre con 121 presenze e 8 reti -, non basta sapere. Bisogna anche ascoltare. "Ho avuto la fortuna di essere allenato da grandi allenatori, ma se dovessi sceglierne due come punti di riferimento per un possibile futuro in panchina sarebbero Antonio e Roberto. Caratteri completamente diversi, ma tatticamente mi hanno insegnato tanto", ha aggiunto Bonucci.