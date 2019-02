Wanda non ci sta: "Il gesto di Perisic con Politano non dà tranquillità: Icardi non è un mostro"

25/02/2019

Il post Fiorentina-Inter si anima non solo per le decisioni decisive e penalizzanti (per l'Inter) dell'arbitro Abisso ma anche per quanto successo in occasione del secondo gol nerazzurro al Franchi, quello di Politano. Tocca a Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, ospite fissa di Tiki Taka, commentare l'accaduto e dire la sua: "Nel calcio ci sono tante ingiustizie come questo rigore o come l'atteggiamento di Perisic (che ha spinto Politano "reo" di aver festeggiato come Icardi, ndr) o ancora tenere Icardi a casa, uno che ha dato tutto per l'Inter e ora viene dipinto come un mostro che non è. Il rigore di Perisic lo abbiamo visto tutti in piedi sul divano, ma il suo gesto non dà tranquillità. Per essere capitano ci vuole rispetto e lui ce lo ha per tutti, per i colori e per la maglia in primis. Mauro deve andare in spogliatoio a risolvere i problemi? Basta con queste cavolate, va tutti i giorni in spogliatoio, la fisioterapia dove si fa? Lui non ha fatto niente, è tutto un cinema inesistente”.