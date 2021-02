Vidal, sospiro di sollievo: nessuna lesione, solo trauma contusivo

L'INFORTUNIO

Arturo Vidal è stato sostituito al termine del primo tempo di Fiorentina-Inter per un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Il responso emerso dagli esami a cui si è sottoposto il cileno questa mattina hanno fatto tirare un sospiro di sollievo al giocatore e ad Antonio Conte. Non è stato evidenziato nulla di particolare e si è così esclusa la possibilità di una lesione confermando la prima diagnosi effettuata dopo l’uscita dal terreno di gioco.

Essendo squalificato per la partita di Coppa Italia contro la Juventus, il centrocampista nerazzurro svolgerà un programma personalizzato in modo da poter recuperare nel migliore dei modi in vista della prossima gara di campionato contro la Lazio.