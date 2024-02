Vicino l'accordo tra Oaktree e Suning per estendere il prestito con scadenza più breve

INTER

In vista della scadenza prevista nel maggio del 2024 stabilita nel 2021. Il club nerazzurro dovrà rendere al fondo circa 385 milioni di euro

© Getty Images La famiglia Zhang ha tempo fino a maggio per restituire il finanziamento sottoscritto con il fondo statunitense Oaktree nel 2021. Una cifra che, compresi gli interessi che verranno maturati alla scadenza, sarà intorno ai 385 milioni di euro per via del tasso fissato al 12% sulla cifra iniziale di 275 milioni. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, il gruppo Suning, con Goldman Sachs e Oaktree, sono al lavoro per definire i dettagli di un nuovo accordo per un ulteriore prestito che avrebbe una scadenza inferiore rispetto ai tre anni fissati nella prima operazione.

Suning ha messo a garanzia le proprie quote dell’Inter, il 68,5%, in caso di mancata restituzione del finanziamento. In questo caso Oaktree potrebbe decidere di diventare titolare della quota di controllo dell’Inter in mano attualmente al gruppo cinese. In passato sono arrivate numerose offerte per l'Inter, che però Suning non ha mai voluto prendere in considerazione.

MAROTTA: "E' UN SINTOMO DI CONTINUITA'"

Di questo ha parlato anche l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ai microfoni di Mediaset: "E' una domanda che riguarda la proprietà e non entro nel merito, posso solo dire che parlando con Zhang in questi giorni c'è la voglia di parlare di programmazione: è un sintomo di continuità. Lui ha creato un modello che sta dando soddisfazioni, merita un riconoscimento per quello che fa".