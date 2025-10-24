Inter, Chivu: "Vogliamo imporci contro i Campioni d'Italia, ambizioni altissime"

Voglia di rivalsa di qualche giocatore?

"Non credo. Conte è stato qui cinque anni fa e nel frattempo con Inzaghi si è vinta la seconda stella e abbiamo giocato due finali di Champions. Sono passati degli anni tra alti e bassi e nessuno ha bisogno di motivazioni in più perché c'è Conte da affrontare. Siamo l'Inter, rispettiamo quello che siamo diventati. Sappiamo chi siamo e chi vogliamo essere. Vogliamo fare una grande stagione e portare avanti il progetto"