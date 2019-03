Verso Milan-Inter, la top 11 del derby in questa stagione

15/03/2019

Milan e Inter si apprestano a disputare il derby più equilibrato degli ultimi anni, almeno alla vigilia e stando alla fredda classifica. Le due squadre di Milano sono separate da un solo punto in classifica, fondamentale per la corsa alla Champions, ma vengono da due periodi opposti. Anche le statistiche Opta però confermano l'equilibrio: nella top-11 di Milan-Inter in questa stagione, ci sono sei rossoneri in campo contro cinque nerazzurri.



Nonostante i numeri clean sheets stagionali dell'Inter, la retroguardia ideale è per tre quinti a tinte rossonere. Davanti ad Handanovic, preferito statisticamente a Donnarumma per la maggiore continuità di rendimento durante il campionato, l'interista De Vrij deve convivere con i tre titolare del Milan: Calabria a destra, Rodriguez a sinistra e capitan Romagnoli al suo fianco.



Nel centrocampo a tre arriva un leggera rivincita per l'Inter con Nainggolan e Brozovic contro il solo Kessie per i rossoneri. Una fase offensiva interista con Politano sulla fascia sinistra, mentre davanti a Kessie dalla parte opposta giostra Suso nonostante un solo gol segnato negli ultimi mesi. Centravanti? Piatek.