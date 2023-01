Verso la Supercoppa, Inzaghi: "Ultimo derby perso immeritatamente, serve grande gara"

VERSO LA SUPERCOPPA

Le parole del tecnico dell'Inter alla vigilia della supersfida

"Voglia di rivincita? L'ultimo derby l'abbiamo perso immeritatamente", così Simone Inzaghi alla vigilia della Supercoppa Italiana contro il Milan. A Riyad il tecnico dell'Inter ha ancora qualche dubbio di formazione: "Lukaku recuperato? Vedremo. Non ho ancora deciso chi giocherà tra Darmian e Dumfries". Nerazzurri in un buon momento di forma: "Senza l'incidente di Monza avremmo fatto percorso netto nel 2023. C'è un po' di stanchezza, ma stiamo preparando al meglio la partita. Serve una grande gara".

Sul momento della squadra

"Sappiamo l'importanza della partita di domani, è un derby ed è una finale, è successo solo due volte nella storia. Vogliamo fare una grande gara".

Sulla Supercoppa

"È il proseguo della stagione dello scorso anno, vogliamo difendere il trofeo".

Sulle sconfitte negli ultimi derby

"Abbiamo voglia di vincere, lo scorso anno in Coppa Italia l'abbiamo dominato. L'ultimo derby in campionato l'abbiamo perso immeritatamente".

Sul 2023

"Sono soddisfatto di quanto fatto fino ad adesso, senza l'incidente di Monza sarebbe stato percorso netto. La squadra ha fatto buone gare, è sempre rimasta in partita nonostante le assenze importanti. Domani è una finale e vale tanto per noi. È una partita che condizionerà, lo scorso anno abbiamo vinto contro la Juventus, abbiamo goduto il giusto e dopo tre giorni eravamo in campo contro l'Atalanta. Pensiamo solo al Milan, stiamo preparando bene il match nonostante la stanchezza".

Sulla difesa

"Il Milan ha attaccanti forti, dovremo lavorare di squadra. Sia in fase offensiva che difensiva".

Su Lukaku

"Ieri si è allenato parzialmente in gruppo, la speranza è che possa lavorare senza avvertire dolore. Oggi vedremo come andrà, se non dovesse recuperare per domani, siamo fiduciosi per l'Empoli. Lui è un nostro valore aggiunto che purtroppo non abbiamo ancora avuto".

Sul Milan

"Sanno costruire e ripartire, stanno facendo un buon percorso in campionato come l'Inter. Il Napoli sta facendo numeri incredibili".

Su Darmian

"È un giocatore che sta facendo bene, grande risorsa per noi. In quel ruolo c'è Dumfries che sta crescendo dopo un problemino al Mondiale. Ho ancora qualche dubbio su chi schierare".

Sulle parole di Sacchi

"Ognuno è libero di esprimere il proprio giudizio senza problemi. Secondo me sono i diretti interessati che devono capire quando, come e chi ascoltare".