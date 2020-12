Verso Inter-Bologna, Conte: "Bravi a tapparci le orecchie, ora diamo continuità"

VERSO INTER-BOLOGNA

Dopo due successi in trasferta importanti contro Sassuolo e Gladbach, l'Inter ospita il Bologna per continuare la rincorsa al Milan in campionato. "Affrontiamo una squadra forte e determinata che ha avuto una settimana per preparare la partita e alzerà l'asticella - ha commentato Antonio Conte -. Noi vogliamo dare continuità al nostro percorso".

"In Champions siamo stati bravi a tapparci le orecchie, pensando a giocare e a fare del nostro meglio - ha ribadito con orgoglio Conte -. Inevitabile sentire un po' di stanchezza, ma almeno per la sfida contro il Bologna abbiamo avuto un giorno di riposo in più".

L'Inter arriva da due successi consecutivi: "Il risultato finale condiziona tutti i giudizi - ha continuato il tecnico nerazzurro in conferenza -. Noi dobbiamo cercare di migliorare tutto, sia dal punto di vista tattico che nello spirito e approccio alla partita, ma anche nella gestione. Si può sempre fare meglio".

La crescita di alcuni uomini in mezzo al campo è evidente, ma Conte non si accontenta: "Come tutti Barella può fare meglio, sa dove deve lavorare e come può migliorare. E' giovane e lavorando con umiltà può fare grandi cose perché ha margini di miglioramento importanti. Sensi invece non è pronto per giocare".

Con un calendario così fitto la parte fisica farà la differenza: "Giochiamo ogni tre giorni e sarà dura lavorare dal punto di vista fisico. Bisogna essere bravi a calibrare gli interventi e il lavoro da fare coi ragazzi, anche perché ci auguriamo di continuare a giocare ogni tre giorni".

L'Inter recupera Kolarov per il Bologna dopo il Covid, ma non avrà Nainggolan: "Non ha recuperato e non è a disposizione. Per la sua situazione in rosa dovete parlare coi dirigenti".