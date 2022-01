Ufficiale: l'Inter chiude il bond da 415 milioni, tasso al 6,75%

L'Inter ha ufficializzato la chiusura del collocamento del bond da 415 milioni di euro, tramite la sua controllata Inter Media and Communication Spa. Il bond - come ha reso noto la società in una nota - avrà scadenza al 2027 con cedola al 6,750% e sarà quotato alla Borsa del Lussemburgo. I proventi saranno utilizzati, tra gli altri, per rifinanziare un altro bond in scadenza al 31 dicembre 2022. Il nuovo bond ha visto agire Banca Rothschild in qualità di financial advsor e Goldman Sachs come global coordinator e bookrunner.