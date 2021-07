Tournée Usa, assist dell'Arsenal all'Inter: i nerazzurri non vogliono partire

Giornata chiave per l'Inter che dovrà decidere se partire per la tournèe negli Usa oppure no. Dall'Inghilterra è arrivato l'assist dell'Arsenal che ha annunciato di non partecipare alla Florida Cup, competizione a cui dovrebbero partecipare anche i nerazzurri. Il club milanese, infatti, non vorrebbe partire domani mattina da Malpensa per il pericolo Covid e starebbe cercando di trovare una via di uscita con gli organizzatori. Se Marotta non riuscirà a svincolarsi dagli impegni presi partirà una delegazione ridotta al minimo con il solo gruppo squadra e pochi altri.