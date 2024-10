Inter, Calhanoglu sentito in questura: "Vedevo gli ultrà, ma la società mi disse di non farlo"

Calhanoglu avrebbe spiegato ai poliziotti di aver scelto di incontrare Ferdico e Bellocco "per riconoscenza" dopo che la Nord gli aveva dedicato uno striscione di solidarietà in seguito al terremoto in Turchia del febbraio 2023 ("Vicini a Siria e Turchia. Calha uno di noi", ndr). In cambio, inoltre, il calciatore ha confermato di aver anche donato alcune sue maglie da gioco alla Curva da destinare a iniziative benefiche "per i bambini ricoverati negli ospedali".