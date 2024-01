Inter partita verso la Supercoppa: Thuram recupera la valigia di Lautaro

verso la supercoppa

L'argentino si dimentica la valigia sul pullman nerazzurro: ci pensa il francese a recuperarla. Arrivo previsto dopo le 22

La missione Supercoppa Italiana è ufficialmente partita anche per l'Inter, ultima delle quattro squadre italiane a partire con destinazione Riad e arrivo previsto dopo le 22. Segnali di ThuLa anche all'aeroporto dove è andato in scena un simpatico siparietto: Lautaro Martinez è sceso dal pullman sociale per dirigersi, mani in tasca, verso il terminal non ricordandosi di ritirare la propria valigia dal bagagliaio della vettura. L'autista se n'è accorto, il messaggio è arrivato a Marcus Thuram, ultimo a scendere dei giocatori, che quindi ha "preso in carico" la valigia del compagno di reparto e gliel'ha riportata: a suo modo, anche questo un assist.

Il gruppo nerazzurro soggiornerà nello stesso hotel del 2023, mercoledì primo allenamento nel pomeriggio. Una trasferta delicata per molti motivi, iniziando dalla situazione climatica, ovviamente molto diversa da quella che l'Inter si lascia alle spalle. L'anno passato il gruppo nerazzurro si era allenato nel “Prince Faisal Stadium”, campo di gioco dell’Al Ittihad di Benzema e dell’Al Ahli di Kessie, ora invece è stato scelto il “Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium” dove gioca l'Al Riyadh.

Programma di lavoro identico giovedì, con l'allenamento pomeridiano preceduto però in mattinata dalla conferenza stampa di Inzaghi. Venerdì mattina, infine, rifinitura e in serata, alle 20, la semifinale con la Lazio in diretta su Canale 5. Il resto, ovviamente, è subordinato al risultato del match: l'eventuale finale è in calendario per lunedì 23 gennaio.

