Thuram e Calhanoglu stellari nel 2024: l'Inter festeggia aspettando Lautaro

Che convinca o non lo faccio, c'è una grande certezza in Serie A: l'Inter vince. Dominando o con astuzia, soffrendo o dilagando, la formazione di Simone Inzaghi è tornata a macinare successi in campionato come non si vedeva da tempo, giusto per chiudere l'anno al meglio possibile. Quattro vittorie consecutive stanno permettendo a Lautaro Martinez e compagni di tenere il ritmo infernale imposto dall'Atalanta, ma soprattutto hanno ribadito al tecnico piacentino la bontà di una rosa ambiziosa più del singolo stesso.