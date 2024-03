Thuram, Acerbi e Frattesi saranno a disposizione di Inzaghi per la partita di lunedì 

VERSO INTER-GENOA

L'ultimo allenamento nerazzurro ha anche visto il miglioramento di Calhanoglu che punta il Bologna

E' una delle poche squadre che la schiacciasassi Inter non è riuscita a battere nella stagione da urlo che sta portando avanti da agosto. Le altre, in campionato, sono Bologna e Sassuolo. Il Genoa di Gilardino spera di uscire indenne da San Siro magari ripetendo la bella prova di Marassi di fine dicembre. Non sarà semplice, anche perché è un po' presto per pensare che i nerazzurri abbiano già la testa a Madrid, visto che il ritorno con l'Atletico è previsto per il 13 marzo.

Nella seduta mattutina ad Appiano sono arrivate buone notizie per Inzaghi. Thuram e Acerbi hanno svolto un buon allenamento ed è previsto il ritorno in gruppo per domenica: lunedì dovrebbero essere a disposizione per la partita con il Genoa. Migliorano anche le condizioni di Calhanoglu, anche se per lui si punta al recupero per la gara di Bologna. Anche Frattesi sta bene. Non si è sottoposto a nessun esame medico e ha svolto un lavoro personalizzato. Per lui previsto il ritorno in gruppo per l'allenamento della vigilia della partita con i rossoblù di Gilardino.