Taremi fuori dalla lista Serie A: l'Inter vuole cederlo ma non ci sono offerte

Mehdi Taremi non è stato inserito nella lista Serie A dell'Inter redatta in vista del debutto in campionato lunedì sera a San Siro contro il Torino. L'attaccante iraniano è fuori dal nuovo progetto Chivu e per lui i nerazzurri stanno cercando una sistemazione, anche per alleggerire a bilancio gli oltre 5.500.000 euro lordi di stipendio. A10 giorni dalla fine del mercato in Italia, e un po' in tutta in Europa, gli uomini mercato nerazzurri non hanno raccolto nulla a parte qualche sondaggio rimasto tale, come quelli di Leeds e Fulham in Premier League. Mancano offerte concrete per un attaccante che l'anno scorso ha deluso le aspettative ma che in carriera i suoi gol gli ha sempre fatti. Difficile trovare una sistemazione in Serie A soprattutto a causa dell'altissimo ingaggio, l'assist per le casse interiste potrebbe arrivare in extremis dalla Turchia dove il mercato termina il 12 settembre.