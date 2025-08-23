Logo SportMediaset
L'ESUBERO

Taremi fuori dalla lista Serie A: l'Inter vuole cederlo ma non ci sono offerte

L'iraniano non rientra nei piani di Chivu: corsa contro il tempo per la cessione

23 Ago 2025 - 18:06
© IPA

© IPA

Mehdi Taremi non è stato inserito nella lista Serie A dell'Inter redatta in vista del debutto in campionato lunedì sera a San Siro contro il Torino. L'attaccante iraniano è fuori dal nuovo progetto Chivu e per lui i nerazzurri stanno cercando una sistemazione, anche per alleggerire a bilancio gli oltre 5.500.000 euro lordi di stipendio. A10 giorni dalla fine del mercato in Italia, e un po' in tutta in Europa, gli uomini mercato nerazzurri non hanno raccolto nulla a parte qualche sondaggio rimasto tale, come quelli di Leeds e Fulham in Premier League. Mancano offerte concrete per un attaccante che l'anno scorso ha deluso le aspettative ma che in carriera i suoi gol gli ha sempre fatti. Difficile trovare una sistemazione in Serie A soprattutto a causa dell'altissimo ingaggio, l'assist per le casse interiste potrebbe arrivare in extremis dalla Turchia dove il mercato termina il 12 settembre.

LA LISTA SERIE A
1 Sommer 2 Dumfries 5 Pavard 6 De Vrij 7 Zielinski 8 Sucic 9 Thuram 10 Lautaro 11 Luis Henrique 12 Di Gennaro 13 Martinez 14 Bonny 15 Acerbi 16 Frattesi 17 Diouf 20 Calhanoglu 22 Mkhitaryan 23 Barella 30 Carlos Augusto 31 Bisseck 32 Dimarco 36 Darmian 41 Kamate 42 Palacios 43 Cocchi 44 Berenbruch 94 Esposito 95 Bastoni.

Riecco Taremi: test ad Appiano Gentile, poi niente U23 ma allenamenti con la squadra

mehdi taremi
inter
serie a

