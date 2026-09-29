Inter, infermeria svuotata... o quasi: la situazione al rientro ad Appiano

I cancelli di Appiano Gentile hanno riaperto ieri. O meglio, la Pinetina ha rivisto buona parte dei suoi inquilini, eccezion fatta per i Nazionali. Perché il centro sportivo dedicato ad Angelo Moratti non ha mai dormito del tutto. Dopo una settimana, è tornato Cristian Chivu, che aveva ordinato il liberi tutti dopo il pareggio scintillante di Roma. Qualche giorno di relax per staccare un po' e tornare con più carica, per limare ciò che ancora non va di questa Inter.