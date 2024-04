Inter, Steven Zhang abbandona la scaramanzia: sui social compare una seconda stella

Un dettaglio, piccolo quanto importante, che però non è sfuggito a molti: nella biografia del profilo Instagram ufficiale di Steven Zhang, presidente dell'Inter, è comparsa l'emoji di una stella. Non è come quella, più classica, a sinistra dei colori nerazzurri ma il significato resta: anche Zhang abbandona le scaramanzie e attende l'arrivo dello scudetto della seconda stella. Da notare, sulla destra, anche una clessidra subito dopo le immagini di sei trofei, come quelli vinti sin qui sotto la sua presidenza, come a dire: attendiamo il settimo...