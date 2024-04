Inter, Steven Zhang alla squadra: "Grazie per la stagione, godetevi il derby"

inter

Il presidente nerazzurro ai giocatori: "Non c'è bisogno di motivarvi prima di un derby. Se non dovesse succedere domani, succederà presto"

Prima il messaggio al mondo esterno, per ribadire il suo impegno nell'Inter e chiarire qualsiasi dubbio - più che altro dei tifosi avversari - sul suo futuro da presidente nerazzurro. Poi un altro messaggio, decisamente più intimo perché rivolto alla squadra. Steven Zhang nel pomeriggio si è videocollegato con la Pinetina e ha speso importante parole facendo un discorso alla squadra in vista del derby di domani che potrebbe valere il ventesimo scudetto: "Non c'è bisogno di motivarvi prima di un derby, vi voglio solo ringraziare per quel che avete fatto sinora. Giocate per godervi la partita perché se non dovesse succedere domani, succederà presto".

Le parole di Zhang, riportate da La Gazzetta dello Sport, continuano così: "Avete fatto una stagione straordinaria e la vittoria che arriverà sarà bellissima. Per tutti e in particolare per quelli che non l'hanno mai assaporata. Spero che sia solo la prima di una lunga serie di vittorie importanti. In bocca al lupo a tutti. Se dovesse succedere nel derby mantenete alti i valori dell'Inter che sono la sportività e la lealtà nei confronti dell'avversario".

Vedi anche inter Inter, Zhang: "Voci false, sono il presidente e continueremo a vincere"