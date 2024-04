Inter, Zhang: "Voci false, sono il presidente e continueremo a vincere"

INTER

Il presidente nerazzurro al GP di Cina: "Sono molto fiero di tutti i membri della squadra. Inzaghi un dono"

© Getty Images "Le voci di cessione? Sono false. Negli ultimi 7 anni, ogni giorno ci sono state voci. Abbiamo vinto 6 trofei e il fatto che siamo vicini al settimo trofeo, la seconda stella per il club, è qualcosa che aggiunge tanto al lascito dell'Inter. Finché sarò presidente posso dire che continueremo a lottare e a vincere". Così a Sky Sport il presidente dell'Inter Steven Zhang, ospite del GP di Formula 1 in Cina. "Devo dire che quest'anno sono molto fiero di tutti i membri della squadra e come presidente non potrei essere più soddisfatto - ha detto ancora - Sappiamo cosa vogliamo, la mentalità vincente non è mai stata così alta".

E ancora: "Lautaro? L'abbiamo visto crescere, è diventato un vincente. E per me Inzaghi, come ho già detto, è un dono. Poter lavorare con un allenatore come Inzaghi, da presidente, dà calma e fiducia. Nessun dubbio: continueremo insieme".