Bianchedi capo delegazione, il Coni: "Valutare opportunità e incompatibilità"

"In relazione a quanto apparso oggi su alcuni organi di stampa relativamente ad un annunciato incarico di rilievo in ambito Figc per il vicepresidente vicario del Coni, si comunica che, ai sensi dello Statuto e delle Leggi vigenti, sono stati prontamente attivati gli uffici preposti e gli organismi competenti al fine di valutare eventuali profili di opportunità, inconferibilità e incompatibilità, a tutela della Giunta Nazionale". Così il Coni con una nota, a seguito dell'annuncio del presidente della Figc Giovanni Malagò di volere investire del ruolo di capo delegazione della nazionale di calcio la vicepresidente del Coni Diana Bianchedi.