Il retroscena su Malagò: "Colpito dalle parole di Maldini". Lega Serie A stupita da Bianchedi

Nel frattempo, svela il Corriere della Sera, il presidente della Figc è rimasto colpito e dispiaciuto dall'intervista di Paolo Maldini. Soprattutto perché l'ex difensore del Milan ha detto che Malagò non è stato ai patti. Molto difficile che dopo le vacanze estive, come si augurava lo stesso ex presidente del Coni, ci sarà un incontro tra i due per chiarirsi: la rottura è totale dopo le rispettive interviste.