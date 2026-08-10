Il retroscena su Malagò: "Colpito dalle parole di Maldini". Lega Serie A stupita da Bianchedi

Altro che vacanza. In questo agosto bollente, Giovanni Malagò deve affrontare il caso Bianchedi e fare i conti con gli strascichi dell'addio di Paolo Maldini.
Partendo dalla questione dell'ex schermitrice, vicepresidente vicaria del Coni e nominata capodelegazione della nazionale, il presidente Figc si è scontrato con le reazioni delle componenti che non erano state avvisate. Prima su tutte lo stesso Coni del presidente Luciano Buonfiglio, "avvertito poche ore prima della fumata bianca", come spiega La Gazzetta dello Sport, e che ora si tutela per quanto riguarda la possibile incompatibilità di Bianchedi al doppio ruolo.
Stupita anche la Lega di Serie A, che già non aveva vinto la battaglia relativa al ct desiderato (i club avrebbero voluto Antonio Conte) e che è venuta a conoscenza della nomina a cose fatte, con diversi rappresentanti che vedono in Bianchedi "un corpo estraneo alle dinamiche del pallone".
Nel frattempo, svela il Corriere della Sera, il presidente della Figc è rimasto colpito e dispiaciuto dall'intervista di Paolo Maldini. Soprattutto perché l'ex difensore del Milan ha detto che Malagò non è stato ai patti. Molto difficile che dopo le vacanze estive, come si augurava lo stesso ex presidente del Coni, ci sarà un incontro tra i due per chiarirsi: la rottura è totale dopo le rispettive interviste.