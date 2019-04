Spalletti: "Primo tempo dominato. Rimarrei all'Inter 100 anni, ma decide il club"

27/04/2019

Dopo il pareggio nel Derby d'Italia, Luciano Spalletti ha analizzato l'andamento del match. "Nel primo tempo abbiamo prodotto una padronanza netta dal punto di vista territoriale - ha spiegato -. Siamo arrivati a essere insidiosi in diverse situazioni. Ma bisogna far gol e non è mai facile ". "Nella ripresa la Juve è stata più aggressiva e noi abbiamo sbagliato troppo - ha aggiunto -. Non siamo abituati a difenderci".

"Le nostre caratteristiche sono quelle di giocare, al minimo spazio hanno messo a posto la gara - ha proseguito il tecnico dell'Inter -. Abbiamo fatto una buona partita. La squadra si è resa conto di avere delle caratteristiche e della capacità". "Riusciamo a pressare e a gestire la palla - ha aggiunto -. Poi ci sono dei momenti in cui abbassiamo la qualità o sentiamo la fatica e allora dobbiamo riuscire a fre blocco-squadra davanti all'area. Però non siamo bravissimi in fase di copertura, anche se gli spazi sono stretti. Poi qualche battuta sui singoli. "Vecino trequartista ha i tempi giusti per inserirsi - ha spiegato -. Sa chiudere l'azione e arrivare in fase conclusiva a supporto della punta. Nel fraseggio e nel traffico sulla trequarti poi ha meno possibilità di far girare la palla, perché ha bisogno di campo e nello stretto e nelle scelte rapide nel corto ha più difficoltà". Infine Parole dolci anche per Vecino: "Ha preso possesso dei tempi del settore che deve presidiare. Quando si dice giocatore di qualità, si pensa all'asist illuminante, ma invece servono anche i passaggi semplici con i giri contati. E lui è perfetto in questo ruolo".