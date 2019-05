Spalletti, messaggio ai tifosi dell'Inter: "Voi ci siete sempre stati"

31/05/2019

Nel giorno in cui l'Inter ha ufficializzato il successore, Luciano Spalletti ha rotto il silenzio e pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio diretto ai tifosi nerazzurri. "Non è vero che spesso sono stato l'unico a metterci la faccia, perché voi ci siete sempre stati! Tifosi forti.....destini forti. Grazie delle 2.530.311 emozioni.... ", ha scritto l'ormai ex allenatore della Beneamata, utilizzando una foto (non di questa stagione) con la squadra e sullo sfondo il popolo interista.