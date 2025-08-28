Moratti, la moglie Milly: "Non sta male, non dovrebbe essere nulla di preoccupante"

"Massimo non sta male, non dovrebbe essere nulla di preoccupante". Così Milly Moratti sulle condizioni dell'ex presidente dell'Inter, ricoverato nella serata di martedì all'Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite e poi trasferito in terapia intensiva. "Tra qualche ora ne sapremo qualcosa di più", ha aggiunto la moglie di Moratti a 'Repubblica'. Le sue condizioni non sono critiche ma la situazione è seria: l'ex numero uno del club nerazzurro, che ha vinto 16 trofei nei suoi 18 anni di gestione del club nerazzurro, con il fiore all'occhiello del Triplete nel 2010, è stato intubato e sedato perché faticava a respirare autonomamente. In giornata potrebbe arrivare un bollettino medico. "Moratti è un amico, una persona straordinaria - ha detto l'ad del Monza ed ex Milan Adriano Galliani - Sono sicuro che si riprenderà". Tantissimi i messaggi di affetto arrivati attraverso i social. Moratti ha compiuto 80 anni il 16 maggio scorso. C'erano anche Ronaldo, Recoba e Vieri tra gli oltre cento ex giocatori dell'Inter invitati insieme a tutti i familiari alla festa alla sorpresa organizzata dai figli Carlotta e Angelo Mario (Mao) nella villa di Imbersago, nel Lecchese.