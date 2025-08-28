Logo SportMediaset
Calcio
inter
DOPO IL RICOVERO

Moratti, la moglie Milly: "Non sta male, non dovrebbe essere nulla di preoccupante"

L'ex presidente dell'Inter ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite

28 Ago 2025 - 10:50
© ipa

© ipa

"Massimo non sta male, non dovrebbe essere nulla di preoccupante". Così Milly Moratti sulle condizioni dell'ex presidente dell'Inter, ricoverato nella serata di martedì all'Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite e poi trasferito in terapia intensiva. "Tra qualche ora ne sapremo qualcosa di più", ha aggiunto la moglie di Moratti a 'Repubblica'.  Le sue condizioni non sono critiche ma la situazione è seria: l'ex numero uno del club nerazzurro, che ha vinto 16 trofei nei suoi 18 anni di gestione del club nerazzurro, con il fiore all'occhiello del Triplete nel 2010, è stato intubato e sedato perché faticava a respirare autonomamente. In giornata potrebbe arrivare un bollettino medico. "Moratti è un amico, una persona straordinaria - ha detto l'ad del Monza ed ex Milan Adriano Galliani - Sono sicuro che si riprenderà". Tantissimi i messaggi di affetto arrivati attraverso i social. Moratti ha compiuto 80 anni il 16 maggio scorso. C'erano anche Ronaldo, Recoba e Vieri tra gli oltre cento ex giocatori dell'Inter invitati insieme a tutti i familiari alla festa alla sorpresa organizzata dai figli Carlotta e Angelo Mario (Mao) nella villa di Imbersago, nel Lecchese.

moratti
inter

