Moratti, piccoli progressi dopo la polmonite: i medici valutano se estubarlo

Ottimismo ma anche grande prudenza in merito alle condizioni di salute dell'ex patron dell'Inter
Piccoli progressi e lieve miglioramento confermato per Massimo Moratti. L'ex presidente dell'Inter è ricoverato da mercoledì all'istituto Humanitas di Rozzano (Milano) a causa di una polmonite virale. Moratti è stato subito intubato, ma un miglioramento generale delle sue condizioni fa sperare positivamente, tanto che fra oggi e domani i sanitari valuteranno se estubarlo. Restano comunque una grande prudenza e una stretta osservazione per l'ex patron nerazzurro che nel settembre 2023 aveva subito un intervento di angioplastica al Galeazzi di Milano.
Moratti, che ha vinto 16 trofei nei suoi 18 anni di gestione del club nerazzurro, con il fiore all'occhiello del Triplete nel 2010, al momento del ricovero è stato intubato e sedato perché faticava a respirare autonomamente. L'ex patron ha festeggiato gli 80 anni lo scorso 16 maggio.
