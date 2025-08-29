Moratti, piccoli progressi dopo la polmonite: i medici valutano se estubarlo

Piccoli progressi e lieve miglioramento confermato per Massimo Moratti. L'ex presidente dell'Inter è ricoverato da mercoledì all'istituto Humanitas di Rozzano (Milano) a causa di una polmonite virale. Moratti è stato subito intubato, ma un miglioramento generale delle sue condizioni fa sperare positivamente, tanto che fra oggi e domani i sanitari valuteranno se estubarlo. Restano comunque una grande prudenza e una stretta osservazione per l'ex patron nerazzurro che nel settembre 2023 aveva subito un intervento di angioplastica al Galeazzi di Milano.