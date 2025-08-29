Logo SportMediaset
INTER

Moratti, piccoli progressi dopo la polmonite: i medici valutano se estubarlo

Ottimismo ma anche grande prudenza in merito alle condizioni di salute dell'ex patron dell'Inter

29 Ago 2025 - 17:06

Piccoli progressi e lieve miglioramento confermato per Massimo Moratti. L'ex presidente dell'Inter è ricoverato da mercoledì all'istituto Humanitas di Rozzano (Milano) a causa di una polmonite virale. Moratti è stato subito intubato, ma un miglioramento generale delle sue condizioni fa sperare positivamente, tanto che fra oggi e domani i sanitari valuteranno se estubarlo. Restano comunque una grande prudenza e una stretta osservazione per l'ex patron nerazzurro che nel settembre 2023 aveva subito un intervento di angioplastica al Galeazzi di Milano.

Moratti, condizioni in lieve miglioramento. La moglie Milly: "Nulla di preoccupante"

Moratti, che ha vinto 16 trofei nei suoi 18 anni di gestione del club nerazzurro, con il fiore all'occhiello del Triplete nel 2010, al momento del ricovero è stato intubato e sedato perché faticava a respirare autonomamente. L'ex patron ha festeggiato gli 80 anni lo scorso 16 maggio.

massimo moratti
polmonite

Sucic

Sucic, calcio, natura e niente social: "Che emozione la Champions e la nazionale"

Thuram, doppietta da urlo sotto gli occhi di papà e Khéphren. E lo juventino risponde

Marotta: "Liverpool e Arsenal? Difficili ma ce la giocheremo. Il nostro mercato lo abbiamo fatto"

Da Ronaldo a Vieri, da Recoba a Pirlo: tanti ex Inter alla festa a sorpresa per Moratti. Assenti Conceiçao e Ibra

Moratti, condizioni in lieve miglioramento. La moglie Milly: "Nulla di preoccupante"

Moratti, condizioni in lieve miglioramento. La moglie Milly: "Nulla di preoccupante"

