Sucic, calcio, natura e niente social: "Che emozione la Champions e la nazionale"

Dopo la prima presenza in Serie A, Petar Sucic ha rilasciato una lunga intervista a "On Board" su DAZN parlando del suo passato e del suo presente dentro e fuori dal campo. "Sono cresciuto in un piccolo villaggio, in una cittadina, con la mia famiglia - ha raccontato il centrocampista dell'Inter -. Abbiamo una piccola fattoria, a mio padre piace allevare le mucche: ne abbiamo diverse e quando ero piccolo, quando lui andava a fare i suoi lavori in fattoria, qualche volta la mattina magari lo aiutavo a mungerle". "Mi piaceva quello stile di vita, penso di aver avuto uno stile di vita molto felice - ha aggiunto -. Stavo all'aperto tutto il giorno, ero molto felice. Avevamo anche altri animali, quella parte della mia vita non la dimenticherò mai". "Ho dei bellissimi ricordi e tante emozioni legate a questo posto, sono cresciuto a Bugojno - ha proseguito -. Ho imparato molto sulla vita in questa città. Penso che questa sia stata una parte importante della mia vita perché sono cresciuto".