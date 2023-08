L'Inter ribalta il Psg e i tifosi ironizzano sull'ex Skriniar

ironia per l'ex

Il 2-1 nerazzurro, con Esposito che tira mentre Skriniar osserva il pallone entrare in rete, scatena i tifosi interisti

L'Inter ribalta il Psg in amichevole





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La prima volta di Milan Skriniar contro la sua ex squadra sorride all'Inter: i nerazzurri vincono l'amichevole di Tokyo in rimonta e i tifosi ironizzano sul difensore slovacco, approdato a parametro zero al Psg dopo aver deciso di non rinnovare il contratto. Tutto parte proprio dal gol di 2-1 di Sebastiano Esposito, il cui destro batte Gianluigi Donnarumma mentre al suo fianco è proprio Skriniar a osservare il pallone entrare in rete.

"Spiaze per Skriniar" si legge su Twitter: il tormentone legato a Simone Inzaghi per una volta viene declinato sul difensore 28enne, che già contro il Cerezo Osaka era finito nel mirino dei tifosi dell'Inter, che non gli hanno perdonato il "tradimento" del mancato rinnovo, dopo un liscio nella partita poi persa 3-2 dal Psg. "Impagabile vedere lo sguardo di Skriniar sul tiro di Esposito" scrive un altro tifoso mentre un altro ancora, presente allo stadio, si immortala mentre fa un gestaccio quando il tabellone mostra lo slovacco durante la lettura delle formazioni ufficiali.

Vedi anche Calcio Inter vittoriosa col Psg, Inzaghi: "Bravi a ribaltare la sfida, lavoriamo sulla brillantezza"

C'è chi si aspettava scontri duri tra ex compagni ma in realtà c'è stato molto fair play tra giocatori, nel tunnel degli spogliatoi prima dell'inizio del match c'è stato anche un breve abbraccio tra Lautaro e Skriniar. Chi invece ha lanciato una frecciatina neanche troppo velata è Marcus Thuram che su Instagram, nel post con cui festeggia la vittoria, sceglie di postare proprio la foto in cui lo slovacco cerca di fermarlo con le cattive tirandogli la maglia. "Disinfetta la maglia poi", "Solo così può fermarti" si legge tra i commenti a dimostrazione che l'interismo nella sua totalità ha il dente avvelenato con Skriniar, a prescindere dalla piattaforma.