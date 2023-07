Psg, errore di Skriniar in amichevole: i tifosi dell'Inter se la ridono 

L'hanno inseguito per oltre un anno, arrivandolo poi a prenderlo a parametro zero questa estate. Parliamo di Skriniar, che ha lasciato l'Inter per sposare il progetto del Psg. In casa dei francesi il clima è rovente per la questione Mbappé, ma non è passato affatto inosservato l'erroraccio del difensore in occasione dell'amichevole giocata quest'oggi contro il Cerezo Osaka in Giappone. Lancio lungo degli avversari, Skriniar sbaglia aggredendo alto il pallone e di fatto scontrandosi con Danilo. Nella confusione generale lo slovacco liscia il pallone e libera una prateria per Jordy Croux, abile a battere Donnarumma. Inutile il tentativo di recupero del 28enne ex Samp, consolato poi dai compagni. La 'figuraccia' non è passata inosservata nemmeno in Italia, in particolare dai tifosi dell'Inter che hanno ironizzato sui social. Alla fine il match è stato vinto dai giapponesi col punteggio di 3-2.