Amichevoli: l’Inter vola con Frattesi, Psg battuto 2-1 in rimonta a Tokyo

L'amichevole

Francesi in vantaggio con Vitinha, poi Esposito e Sensi in due minuti regalano il successo a Inzaghi. Due assist per l’ex Sassuolo

L'Inter è già in formato Serie A. I nerazzurri battono il Paris Saint-Germain in rimonta per 2-1, ribaltando la gara nel giro di due minuti. A Tokyo la squadra di Luis Enrique parte forte, colpendo un palo con Asensio. Nella ripresa i parigini passano al 63' con il capolavoro di Vitinha da fuori area, ma crollano all'81' e all'83' sotto i colpi di Esposito e Sensi. A inventare, in entrambi i gol, è Davide Frattesi, decisivo con due assist.

L’Inter di Inzaghi batte il Paris Saint-Germain in rimonta per 2-1, sotto il segno di Davide Frattesi. I parigini provano a gestire il ritmo della gara in avvio, con Asensio che all’8’ impensierisce anche Stankovic dopo una bella girata su corner. Lo spagnolo ex Real Madrid ci riprova al 14’, su invenzione di Ugarte e assist di Soler, ma il suo sinistro si stampa sul secondo palo. La squadra di Luis Enrique spinge alla ricerca del vantaggio, con gli uomini di Inzaghi a difendersi. La prima conclusione nerazzurra arriva al 20’, con Lautaro che calcia debolmente da fuori area. L’Inter prende più coraggio nella seconda parte del primo tempo: al 28’ ci prova anche Calhanoglu, ma il suo tiro è bloccato centralmente da Donnarumma.

Thuram si muove molto in attacco, con i nerazzurri che provano a chiudere in avanti il primo tempo. Si rientra negli spogliatoi a reti bianche, sul punteggio di 0-0. Nella ripresa il ritmo dei francesi cala, con gli undici di Inzaghi che provano a tenere anche più possesso. Oltre a Thuram, già in campo dal 1’, poco prima dell’ora di gioco entrano anche Frattesi e Cuadrado. Al 57’ altro squillo del Psg, con il diagonale di Vitinha che sfiora il palo lontano. Il portoghese non demorde e ci riprova al 63’, con esito però diverso: destro secco che si spegne sotto l’incrocio dei pali per l’1-0, con il figlio di Dejan Stankovic che non può nulla sulla conclusione del lusitano. Nei dieci minuti finali è tutta un’altra Inter (anche grazie ai cambi): all’81’ Frattesi innesca Sebastiano Esposito dentro l’area, il quale trova il pareggio con un diagonale preciso. Due minuti più tardi è ancora l’ex Sassuolo ad inventare, con un pallone teso sul secondo palo insaccato da Sensi per il 2-1. Vitinha è l’ultimo a mollare tra le file dei francesi, ma la sua punizione nel recupero termina alta. Finisce con il 2-1 sul Psg la tournée asiatica dei nerazzurri, di rientro in Italia in vista dell’inizio della stagione.

RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA

FINE PARTITA. L'Inter batte 2-1 il Psg, al gol di Vitinha hanno risposto Esposito e Sensi.

92': Punizione dal limite per il Psg per fallo di Darmian in conclusione di match. Alla battuta Vitinha... ALTO! Sul tiro sbagliato da Vitinha si chiude il match, vittoria di grandissimo prestigio dei nerazzurri.

88': Psg che prova a riorganizzare le idee, ma i cambi sembrano aver fatto perdere geometrie e senso del campo alla formazione di Luis Enrique. Al momento parigini poco incisivi e pericolosi, Inter molto attenta.

82': GOL DELL'INTER, SENSI!!! Difesa del Psg completamente in bambola, ancora Frattesi serve un pallone d'oro in area piccola che Stefano Sensi deve solo mettere dentro col destro. Partita completamente ribaltata, il Psg è uscito improvvisamente dal campo.

81': GOL DELL'INTER, ESPOSITO!!! Frattesi serve perfettamente Esposito, pessimo posizionamento difensivo di Kurzawa e il destro incrociato di piatto non lascia possibilità a Donnarumma.

78': Cuadrado punta e salta nettamente Kurzawa, scaglia un destro violentissimo sotto la traversa ma Donnarumma è attentissimo. Poi c'è il fuorigioco. Inter viva.

76': Cambi nell'Inter: dentro Sensi ed Esposito, fuori Lautaro e Barella.

71': Cambio nell'Inter, fuori Acerbi dentro Bisseck.

69': Cambi nel Psg: dentro Ndour Danilo e Ekitikè per Asensio, Marquinhos e Fabian Ruiz.

67': Cambi nell'Inter. Fuori Bastoni per De Vrij e Calhanoglu per Asslani.

63': GOL DEL PSG!!! Siluro dai 25 metri di Vitinha che la mette all'incrocio dei pali, tiro perfetto del portoghese che non lascia scampo a Stankovic.

60': Propositivo Cuadrado con un cross pericoloso dalla destra, poi il Psg recupera palla e torna a gestire e ragionare.

58': Grandissima uscita dal pressing palla al piede di Ruiz, che salta secco Barella. Azione che però non porta a sviluppi offensivi, l'Inter si chiude e respinge l'offensiva parigina.

57': Conclusione lenta e prevedibile di Vitinha dal limite, Stankovic c'è ma la palla sfila fuori senza creare pericoli.

54': Cambi nell'Inter! Dentro Frattesi, Gosens, Cuadrado, Correa per Dumfries, Thuram, Dimarco, Mikitaryan.

50': Bel break dell'Inter che va sulla destra con Barella, prova a cercare Thuram sul lato opposto con il cross ma Marquinhos di petto la consegna a Donnarumma.

48': Bella palla di Bastoni in profondità per Thuram che punta Skriniar e la mette in mezzo, respinge Marquinhos.

47': Niente di fatto dal calcio d'angolo precedente. Inter che sembra scesa in campo più grintosa.

2° Tempo: Nessun cambio per le due squadre. Al via la seconda frazione con l'Inter che arriva alla conclusione, calcio d'angolo.

Match combattuto, in cui le due squadre si sono studiate poco e sono passate all'azione. Poche emozioni, un palo di Asensio, ma tanta voglia di mettersi in mostra. Nell'Inter qualche errore tecnico di troppo da parte degli attaccanti, nel Psg è sembrata mancare presenza in area in questo primo tempo. Probabile l'ingresso di Neymar nel secondo tempo, che quando inquadrato in panchina ha scatenato le grida di gioia dei tifosi presenti a Tokyo.

46': 1 minuto di recupero, Ugarte devia un tiro di Lautaro ma non c'è tempo per battere l'angolo. Finisce il primo tempo 0-0.

41': Break centrale di Asensio che parte di potenza e viene abbattuto da Dimarco sulla trequarti. Soler calcia la punizione, fallo in attacco fischiato al Psg.

40': Angolo pericoloso di Calhanoglu, respinge la difesa poi Acerbi strattona fallosamente Fabian.

37': Momento di rallentamento nei ritmi del match, le preparazioni si fanno sentire nelle gambe dei giocatori in campo.

32': Soler dal limite dell'area col destro, deviazione di Calhanoglu con la schiena. Angolo Psg, esce Stankovic coi pugni poi Vitinha calcia in curva al volo.

26': Verticalizzazione improvvisa di Lautaro per Thuram che punta Skriniar, sposta la palla e guadagna un fallo dai 20 metri. Calhanoglu alla battuta: tiro centrale, blocca Donnarumma.

24': Palla perfetta di Dimarco dalla sinistra, Skriniar anticipa provvidenzialmente l'appostato Barella e manda in calcio d'angolo, ma l'arbitro aveva fischiato fuorigioco.

23': Inter che spinge esclusivamente sulla fascia destra con Dumfries, cross basso dell'olandese a rimorchio: respinto.

20': Soler calcia dal vertice dell'area dopo un triangolo con Lucas Hernandez, palla fuori di molto.

19': Azione travolgente dei francesi che si sviluppa per tutta l'ampiezza del campo, arriva al tiro Fabian, respinto. Sul ribaltamento Lautaro va alla conclusione: blocca Donnarumma.

17': Sale l'Inter che va sulla destra con Dumfries, va al cross ma non scaturisce niente di pericoloso.

16': Erroraccio di Dimarco a centrocampo, perde una palla pericolosissima subito recuperata dal Psg. Fabian Ruiz arriva alla conclusione debole, blocca il portiere nerazzurro.

13': Palo Psg! Palla perfetta di Ugarte per Soler, a rimorchio serve Asensio che centra il palo alla sinistra di Stankovic!

9': Inter in grossa difficoltà. Improvvisa accelerazione di ritmo del Psg, che arriva specialmente da destra con Hakimi che al momento è scatenato.

8': calcio d'angolo Psg, Asensio lasciato totalmente da solo in area gira col sinistro di prima: prontissimo Stankovic che respinge!

5': rischia grosso la difesa del Psg sul pressing solitario di Lautaro, che per un soffio non porta via la palla a Ugarte. Sarebbe stato da solo davanti a Donnarumma.

3': Hakimi scende sulla destra e mette un pallone velenoso in area, spazza la difesa nerazzurra.

1': Il Psg gestisce il primo possesso cercando subito la verticalizzazione. Chiude Bastoni.

Squadre che si preparano all'ingresso in campo, i due capitani Lautaro e Marquinhos si salutano nel pre-partita.

FORMAZIONI UFFICIALI:

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernandez; Vitinha, Ugarte, Fabian Ruiz; Soler, Zaire Emery, Asensio. Allenatore: Luis Enrique.

INTER (3-5-2): Stankovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.